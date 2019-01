Urtata da un treno mentre si trovava alla stazione di Magenta: una donna di 46 anni è stata portata in ospedale.

Urtata da un treno: cos’è successo

Erano poco prima delle 7 di stamattina, giovedì 24 gennaio 2019, quando una donna è stata urtata da un diretto mentre si trovava sulla banchina della stazione di Magenta ad attendere il treno.

I soccorsi

Subito sul posto sono giunte un’automedica e un’ambulanza della Croce Bianca di Magenta in codice giallo. La donna, per fortuna, non dovrebbe essere in gravi condizioni ed è stata trasportata in ospedale in codice verde.

Nel frattempo, la circolazione ferroviaria è rallentata e si registrano ritardi fino anche a un’ora.

Seguiranno aggiornamenti.

