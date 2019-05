Sfiorato dal treno in corsa alla stazione di Legnano, soccorso un 38enne.

Stava forse attraversando i binari quando è passato il treno e per poco non ,l’ha travolto. Mezzogiorno di paura in stazione a Legnano per l’incidente che ha coinvolto un 38enne. Sul posto sono subito intervenuti i mezzi del 118, insieme a carabinieri, Vigili del Fuoco e al personale della rete Ferroviaria Italiana. Fortunatamente il treno avrebbe solo sfiotrato l’uomo, che non è quindi stato travolto dal convoglio. La circolazione dei treni è stata interrotta per permettere i soccorsi all’uomo ed è ripresa dopo più di un’ora.

