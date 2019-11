Appello di Cristina Raimondi attraverso i social per ritrovare il nonno, uscito da casa stamattina a Nizzolina.

Uscito da casa, non si hanno sue notizie

Era uscito stamattina, giovedì 7 novembre, alle 10 a bordo della sua Ford Fiesta del 2000 color verde acqua. Ma da allora l’anziano di Nizzolina non ha fatto ritorno nè si hanno sue notizie. La nipote Cristina Raimondi ha così lanciato un accorato appello attraverso i social per ritrovare il nonno, invitando chiunque avesse notizie a mettersi in contatto con lei.

Qui il modello dell’auto dell’anziano:

