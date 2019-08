Va dai Vigili per chiedere informazioni e ha un malore

Va dai Vigili del Comando di via Dalla Chiesa per chiedere informazioni e ha un malore.

Paura questa mattina nel Comando della Polizia locale di Nerviano. Un uomo di 57 anni, intorno alle 10.30, si è recato negli uffici di via Dalla Chiesa per chiedere alcune informazioni. Poco dopo ha iniziato a sentirsi male e si è accasciato a terra. Immediato l’intervento dell’ambulanza di Rho Soccorso. Fortunatamente le condizioni dell’uomo sono migliorate e non è servito il trasporto in ospedale.