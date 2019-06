Un uomo di 40 anni di Olgiate Olona, disoccupato e pregiudicato, è stato arrestato nuovamente per stalking nelle scorse ore dai Carabinieri di Castellanza e del nucleo operativo e radio mobile.

Va dalla fidanzata mascherato: arrestato stalker a Olgiate Olona

Nel novembre 2018 una donna aveva presentato denuncia ai carabinieri di Castellanza contro l’ex compagno. Era stata emessa nei confronti dell’uomo la misura cautelare del divieto di avvicinamento. Il 40enne di Olgiate olona però si era reso irreperibile e il 5 gennaio 2019, volando il divieto, si è presentato a casa della donna con il volto una mascherina e a bordo di un’auto rubata. Minacciando di morte l’ex compagna aveva però trovato ad attenderlo i militari in borghese che stavano sorvegliano la casa proprio per evitare che l’uomo potesse compiere azioni gravi. Il 40enne, circondato dall’efficace opera di cianurazione dei carabinieri, è salito a bordo del veicolo e ha tentato di investire i militari, finendo contro altre vetture parcheggiate prima di essere arrestato. Alle prime prime ore dell’alba di oggi l’uomo è stato nuovamente arrestato in flagranza di reato di stalking. Si trovava nei pressi dell’abitazione dell’ex compagna nonostante il divieto di avvicinamento. E’ stato condotto nel carcere di Busto Arsizio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

