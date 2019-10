Va in escandescenze e dà fuoco alla casa: si stanno vivendo momenti di grande paura questa sera, martedì 22 settembre, in via Dugnani, nella frazione San Martino di Mozzate.

Pochi minuti prima delle 20, un incendio è scoppiato in un’abitazione di via Dugnani, nella frazione San Martino di Mozzate. Secondo una prima, e sommaria, ricostruzione una persona sarebbe andata in escandescenze e in un momento di scarsa lucidità avrebbe causato l’incendio. Nel rogo sono rimaste coinvolte un 49enne e un 71enne, ma fortunatamente nessuno avrebbe riportato conseguenze a seguito dell’incendio. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della stazione cittadina, la Croce rossa di Lurate Caccivio, un’automedica di Legnano, un’autoinfermieristica di Tradate e i Vigili del fuoco di Saronno e Appiano Gentile.