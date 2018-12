Valvola da 7 quintali piomba sulla carreggiata a Legnano.

Valvola da 7 quintali sfiora le vetture

Sembrava tutto tranquillo questo pomeriggio, lunedì 10 dicembre, lungo via Robino. Poi all’improvviso quella valvola che si stacca da un camion in transito e finisce sulla strada. E poteva davvero finire male perchè quell’oggetto pesava ben 7 quintali. La fortuna ha voluto che in quel momento nessuna delle auto di passaggio fosse nelle vicinanze altrimenti le conseguenze potevano essere davvero gravi.

L’arrivo dei vigili

Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia locale che hanno posizionato la loro vettura vicino alla valvola così da evitare ogni impatto. Poi è stata la volta di alcuni tecnici che, utilizzando un muletto, l’hanno rimossa.

