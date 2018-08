A Pogliano non finiscono mai le sorprese Don Andrea é rientrato domenica 12 agosto e si é trovato queste scritte.

Vandali a Bettolino. Le parole del sindaco Magistrelli

“Naturalmente nessuno ha visto o sentito, in qualità di Sindaco ma in modo particolare come credente, unito al Parroco non posso che condannare tale episodio molto grave per le nostre Comunità Parrocchiali di un paese come il nostro con moltissimi fedeli e praticanti.”

