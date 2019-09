Vandali a Cislago: ignoti nello scorso weekend hanno preso di mira le panchine del parco di Castelbarco, danneggiando pesantemente vari esemplari.

Vandali a Cislago: panchine distrutte al parco

Questa mattina, lunedì 9 settembre, gli addetti comunali hanno trovato alcune panchine del parco di Castelbarco pesantemente danneggiate. Ad annunciarlo è stato il sindaco Gianluigi Cartabia, indignato per l’ennesimo atto di inciviltà consumatosi all’interno della grande area verde cittadina. Purtroppo non si conosce l’identità dei vandali perché la zona presa di mira non è coperta dalla nuova telecamera di videosorveglianza, che è invece puntata sull’area giochi, anch’essa in passato finita al centro dei raid vandalici. Al Comune toccherà dunque ora correre ai ripari, stanziando per la riparazione delle panchine una cifra che poteva essere destinata altrove.

