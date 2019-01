Vandali in azione ieri sera in via Campo Gallo.

Vandali in strada

Atti vandalici nella notte di sabato 5 gennaio in via campo gallo ad Arese. Ignoti hanno divelto la cassetta della posta posizionata davanti ai manifesti funebri. Ad accorgersi dell’accaduto è stata una macchina della vigilanza privata notturna durante il servizio di controllo del territorio.

LEGGI ANCHE: Atti vandalici a Rho: la Polizia locale intensifica i controlli

Oppure, TORNA ALLA HOME