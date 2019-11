Vandali al Centro Ronchi: ignoti hanno ancora una volta fatto irruzione nel centro sportivo della Robur di via Ai Ronchi a Saronno. Sono poi fuggiti a mani vuote, lasciando però ingenti danni.

Vandali al Centro Ronchi: ingenti danni

Nella notte tra sabato e domenica dello scorso weekend una banda di vandali ha causato notevoli danni al centro della Robur di via Ai Ronchi. Con un mattone o un sasso hanno fatto irruzione nella struttura e, una volta all’interno, hanno messo a ferro e fuoco i locali, senza però trovare nulla di valore da poter rubare.

Vandali al Centro Ronchi: il commento dello staff

“Con mattoni, sassi o qualsiasi cosa rinvengano sul luogo agiscono impuniti. I soliti ignoti hanno colpito ancora nella notte tra sabato e domenica causando notevoli danni alle strutture, senza rubare nulla… Anche perché non c’è nulla da rubare. È una situazione spiacevole che mette a repentaglio la serenità dei bambini, delle famiglie e di tutti quelli che frequentano il Centro Ronchi. Chiedersi perché e non potersi dare riposte è veramente frustrante. Speriamo che le autorità ed il comune possano aiutarci a gestire la situazione spiacevole e difficile. Vogliamo mettere un punto a questa storia per i nostri tesserati, per le famiglie, per la comunità di Saronno. Lo Staff”.