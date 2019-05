Vandali al multipiano identificati dalla Polizia locale. Quattro minorenni, autori di danneggiamenti al parcheggio di Via De Gasperi, sono finiti nella rete degli agenti.

Vandali identificati dagli agenti: sono 4 minorenni

A seguito di diversi atti vandalici verificatisi nelle ultime settimane, il Comando di Polizia Locale aveva intensificato i controlli nell’area del parcheggio: intorno alle 16,30 di giovedì 9 maggio, una pattuglia ha colto sul fatto un ragazzo di 14 anni intento a scaricare un estintore all’interno del multipiano. Un altro ragazzo di 15 anni è stato identificato nei pressi della stazione ferroviaria; altri due, in precedenza sfuggiti ai controlli, sono stati successivamente individuati.

Il commento dell’assessore

“Ringrazio gli agenti delle pattuglie che sono intervenute a seguito delle segnalazioni, per il prezioso lavoro svolto. E’ sempre importante essere attenti alle informazioni che pervengono dal territorio, riuscendo a modificare l’operatività del nostro comando, a seconda delle criticità che si incontrano ogni giorno. Siamo sulla strada giusta per conseguire risultati sempre più importanti nella lotta alla microcriminalità nella nostra città – commenta il vicesindaco Simone Gelli -. Perseveriamo ogni giorno, con tutti gli strumenti a disposizione, affinché chi vuole comportarsi male nella nostra città, non abbia vita facile”.