Vandali contro il Mexican Circus hanno imbrattato le locandine degli spettacoli in programma a Rovello Porro, dove però di animali non ce ne saranno.

Vandali contro il Mexican Circus

Bombolette spray sui manifesti pubblicitari, sembrava essere l’ennesima puntata dell’eterna lotta fra animalisti e circensi. Peccato però che il Mexican Circus, che domani inaugurerà a Rovello Porro la sua tre giorni di spettacoli, di animali sotto il tendone non ne ha nemmeno uno. Che gli animalisti abbiano sbagliato bersaglio? L’associazione Centopercentoanimalisti, che in passato non ha mai mancato di rivendicare i propri atti di protesta, si è subito smarcata.

Centopercentoanimalisti: “Non ci stupiremmo se fossero stati altri circensi”

“L’imbrattamento dei cartelloni del Circo Mexican non può essere assolutamente opera di animalisti – fanno sapere infatti dall’associazione – al contrario non ci stupiremmo se gli autori fossero stati i loro colleghi che usano gli Animali nei tendoni. Nei primi anni 2000 alcuni circensi che non volevano più esibire Animali all’interno dei tendoni, venivano minacciati, vessati, brutalmente picchiati, quindi…”.

“Perchè non è stato un animalista”

IUmpossibile che un animalista abbia “sbagliato bersaglio”, l’associazione ne è certa: “Se fossero stati animalisti, perchè un circo sì e l’altro no? A Saronno si è attendato anche un circo che sfrutta gli animali, che noi del Movimento Centopercentoanimalisti abbiamo puntualmente contestato. Un animalista serio non si sognerebbe mai di contestare un circo senza animali, soprattutto prima di agire si informa bene. Sempre più circhi si attendano senza animali in Italia, i tempi sono cambiati e alcuni nostalgici del settore non accettano il cambiamento. Non dimentichiamo che i circensi una volta all’interno dei loro tendoni esibivano i freaks, i famosi fenomeni da baraccone, a testimonianza della ‘sensibilità secolare’ dei circensi, il film ‘l’Angelo azzurro’ del regista Josef Von Sternberg interpretato dalla meravigliosa Marlene Dietrich, lo conferma”.

LEGGI ANCHE: Circo a Saronno: centopercento animalisti contro Fagioli