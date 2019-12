Vandali contro il presepe lungo la pista ciclabile di Gorla Maggiore nella notte della Vigilia di Natale.

Vandali contro il presepe, sparita la Natività

Niente pace dai vandali, nemmeno la notte della Vigilia. A poche ore dal Natale, ignoti hanno colpito il presepe lungo la pista ciclopedonale di Gorla Maggiore, depredandola della Natività: al mattino le statuite di Gesù, Giuseppe e Maria erano sparite.

Scena ripristinata in poche ore

La segnalazione fatta sul gruppo Facebook Amici dell’Olona ha subito scatenato un’ondata di indignazione. E qualche ore dopo, in risposta al brutto gesto dei vandali qualcuno ha voluto replicare riposizionando le statuine (non le stesse) della Sacra Famiglia al loro posto. “Questa è l’unica risposta per chi ha portato via la Natività del nostro presepe – ha spiegato chi ha ripristinato la rappresentazione – Magari il presepe ha perso un po’ la sua armonia (non avevo statuine uguali alle altre) ma la cosa importante è che la Natività è al suo posto nel nostro presepe. E vi chiedo un favore, non creiamo polemiche, faremmo il loro gioco”.

