Ignoti nella notte hanno preso di mira la struttura sede dell’associazione Ri – Parco di Magenta, già in passato più volte danneggiata da atti vandalici.

Vandali alla sede Ri – Parco

Devastata nella notte la sede di Ri – Parco (ex Cral Novaceta). Ignoti nella notte ha preso di mira il locale di ritrovo dell’ex Cral Novaceta, oggi sede dell’Associazione Ri-Parco. Per riuscire a entrare nella struttura si sono creati un varco attraverso la rete d’accesso, quindi hanno sfondate le finestre. Una volta all’interno hanno poi avuto campo libero mettendo a soqquadro tutta l’area. Hanno rovesciato tavoli e vasi all’interno del bar.

“Gesto gravissimo, ma non molliamo”

“Si tratta di un atto vigliacco che vuole cancellare un’esperienza di rimessa in funzione degli impianti sportivi e dei servizi per tutti i cittadini, sottraendoli all’abbandono e al degrado seguiti alla chiusa della Novaceta – hanno commentato dall’associazione – Rimetteremo a posto tutto lanciando una sottoscrizione tra tutti i cittadini che già usufruiscono dei servizi e di tutti coloro che vogliono difendere questo bene comune. Il 1 febbraio invitiamo tutte e tutti alla trippata tradizionale già in programma. Ri-Parco non cede, Ri-Parco non ha paura”.

Un grave atto vandalico nei confronti della struttura che è finita già in passato nel mirino dei vandali.

