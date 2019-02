Intorno all’1.30 di notte di martedì 6 febbraio ignoti hanno preso di mira con un martello la vetrata dell’ingresso principale del municipio in piazza della Repubblica. L’atto di vandalismo ha fatto scattare l’allarme e sul posto è immediatamente sopraggiunta una pattuglia di Carabinieri della stazione cittadina. I militari hanno fatto partire le indagini. Pare che gli autori dell’episodio siano stati ripresi dalle telecamere del sistema di videosorveglianza.

Angelo Veronesi, capogruppo consigliare Lega Nord e Presidente della Commissione Urbanistica e Opere Pubbliche, ha commentato l’accaduto:

“La sicurezza della cittadinanza e del territorio è un punto chiave della battaglia svolta dalla Lega Nord, da sempre. Non possiamo permettere che l’efficienza delle nostre città venga danneggiata, a partire dalla tutela delle nostre sedi istituzionali che garantiscono ogni giorno il servizio necessario a tutti i cittadini: faremo proposte affinché non solo le misure per la sicurezza e la sorveglianza vengano rafforzate, ma anche per perseguire chi non rispetta le regole del buon vivere cittadino in modo che i delinquenti vengano non solo identificati, ma puniti adeguatamente con le misure necessarie. Appoggiamo pertanto il nostro Sindaco Alessandro Fagioli nell’appello ai cittadini per ottenere la massima collaborazione nell’effettuare segnalazioni sempre e ogni volta che possa essere d’aiuto per bloccare la delinquenza e garantire massima protezione nel nostro territorio”.