Vandali in municipio a Saronno, le parole del sindaco Fagioli

Nella notte tra martedì 5 e mercoledì 6 febbraio, intorno all’1.44, due individui con il volto travisato hanno preso di mira con un martello la vetrata dell’ingresso principale del municipio in piazza della Repubblica e imbrattato con la scritta “i fascisti

hanno amici in comune”. I Carabinieri e la Polizia Locale sono prontamente intervenuti e hanno messo in sicurezza la porta d’ingresso. Oggi il Municipio è aperto regolarmente per garantire tutti i servizi alla Cittadinanza.

