Vandali scatenati: il Parco Perlini preso di mira dai giovani della movida notturna

Vandali scatenati al Parco Perlini: Pogliano

Non si placa la triste consuetudine degli schiamazzi notturni nei weekend della movida di Pogliano Milanese. A questi si aggiungono gli atti vandalici, che la notte fra il 3 e il 4 maggio interessano il parco Perlini. Adiacente la scuola Primaria <<Don Lorenzo Milani>> è il luogo di svago e di merenda per i bambini del plesso delle elementari. Si incontrano qui soprattutto al termine delle lezioni e quando comincia la bella stagione.

Ignoti prendono di mira i quattro bidoni blu collocati all’interno del perimetro dei giardini: li rovesciano. Vengono trovati distrutti e spalancati. Capovolti sui prati. Praticamente a ridosso di bottiglie di liquori, bicchieri, spazzatura disseminata ovunque. Il gruppo, molto probabilmente sotto l’effetto dell’alcool, non si ferma: si avvicina alle altalene e accanendosi sui seggiolini, avvinghia le catene laterali, rivoltandoli completamente verso l’alto.

Sconforto nelle parole del Sindaco Vincenzo Magistrelli: <<Ormai Pogliano é una terra di mezzo. Di fuoco in questo senso. Arrivano ragazzi dai paesi limitrofi. Si ritrovano nei locali, pub, al Fellini. Noi non abbiamo abbastanza uomini per i controlli anche di notte. Chiediamo alle forze dell’ordine di aumentare le pattuglie. Nella consapevolezza che non é facile vigilare su tutto il territorio>>.

TORNA ALLA HOME PER LE ALTRE NOTIZIE