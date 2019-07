Vandalo ribelle arrestato, foglio di via per un piromane. Nella giornata di mercoledì 10 luglio la Polizia locale ha arrestato un uomo, mentre la Questura ha notificato il foglio di via obbligatorio per un anno all’autore degli incendi avvenuti in città qualche mese fa.

Gli agenti hanno arrestato un cittadino extracomunitario, con diversi precedenti penali, presunto autore di danneggiamenti al parcheggio a pagamento dell’ospedale Fornaroli. L’uomo, fermato dagli agenti, ha opposto resistenza arrivando alla colluttazione con uno degli agenti in servizio, che è rimasto ferito. Per lui, lievi contusioni ad un braccio. Sempre nella stessa giornata, su proposta della Polizia Locale di Magenta, la Questura di Milano ha emesso un foglio di via obbligatorio dal territorio comunale per un anno, a carico di

cittadino italiano, che qualche mese fa, nelle ore notturne, si è reso responsabile di incendi per le strade cittadine oltre che danneggiamenti di diverse vetrine.

Il commento di Gelli

“Due ottimi motivi, oggi, per poter affermare che nella nostra città, operano uomini e donne in divisa che hanno a cuore il territorio e tutta la nostra comunità”. “Sono vicino all’agente che ha riportato lievi contusioni durante l’arresto, a lui auguro di ristabilirsi quanto prima e rientrare quindi in servizio, unitamente al mio personale ringraziamento per il lavoro svolto. Sono particolarmente soddisfatto e non posso che complimentarmi con tutte le donne e gli uomini del nostro comando che in questi mesi hanno lavorato per assicurare alla giustizia due persone che si erano rese, a vario titolo, ree di danneggiamenti ed incendi nella nostra città”. Il Comando di Magenta, – dichiara il Vicesindaco nonché assessore alla Sicurezza Simone Gelli– ancora una volta ha dimostrato professionalità e tenacia nelle indagini che in questi mesi hanno impegnato il personale in servizio. Grazie a tutti coloro i quali, ogni giorno, assicurano il controllo del territorio unitamente alla sicurezza di ognuno di noi”.