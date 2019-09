I ladri hanno agito indisturbati

Il furto in uno degli appartamenti della Cooperativa Acli

Una più proficua e più efficace sinergia tra cittadini e tutori dell’ordine pubblico quali Corpo della Polizia Locale, Carabinieri e Polizia di Stato è da costruire anche a Vanzago per difendere le proprietà private da incursioni notturne e diurne di ladri. Lo chiedono i cittadini non solo quelli delle abitazioni del capoluogo visitate questa estate e depredate di beni da abili furfanti. L’ultima incursione di ladri è avvenuta nei giorni scorsi. Hanno agito di notte, indisturbati. Sono entrati dalla porta blindata. Hanno rovistato con abilità tutta la notte. Hanno lasciato l’alloggio portando via beni e preziosi. Il furto è avvenuto in uno degli appartamenti sorti nella Cooperativa delle Acli sita in via del Lazzaretto. Qui vivono trenta famiglie preoccupate di questa recrudescenza della criminalità in questi mesi estivi.