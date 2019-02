Veicolo sospetto e successivamente intercettato dalla Polizia locale di Castano Primo: patente ritirata e droga sequestrata.

Veicolo sospetto: un uomo cerca di scappare

I poliziotti locali di Castano Primo, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato un mezzo sospetto in un quartiere cittadino. In un primo momento, l’auto è stata seguita a distanza in attesa di accertamenti. Il conducente, quando poi si è accorto della pattuglia, ha cercato di allontanarsi velocemente, facendo però prima scendere uno degli occupanti, che si è poi dileguato cercando di non farsi vedere in volto.

Il fermo

L’azione non è però sfuggita all’istruttore ed al sovrintendente nella pattuglia, che sono così riusciti a raggiungere il mezzo e fermare l’uomo. Si tratta di un pluripregiudicato italiano, con precedenti per reati connessi a furti, armi e droga. L’uomo, non collaborativo e negando anche il possesso di armi e droga, è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare. L’atto di polizia giudiziaria dava invece esito positivo, rinvenendo sull’uomo una modica quantità di cocaina e strumenti di cui ne giustificava il porto.

Sequestro della droga e patente ritirata

All’uomo è stata così sequestrata la cocaina, è stata avviata la richiesta della misura di prevenzione e gli è stata ritirata la patente di guida.

La ricerca del secondo uomo

Nel frattempo, il Comando di piazza Mazzini ha richiesto l’intervento in zona di altro personale sia di Polizia locale sia di Carabinieri per cercare di rintracciare l’uomo che si era dileguato poco prima a piedi e del quale era stata fornita una sommaria descrizione. L’uomo è stato poi individuato poco dopo dal vicecomandante della Polizia locale vicino alla stazione ferroviaria, mentre stava cercando di prendere un treno. Identificato, è risultato essere un italiano, anch’esso con precedenti. Al termine degli accertamenti è scattata la richiesta di foglio di via.

