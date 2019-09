Vende droga a un minorenne, giovane ucraino arrestato dalla Polizia di Stato di Legnano dopo un inseguimento.

La Polizia di Stato di Legnano aveva notato quella vettura, un’Alfa Romeo di colore nero nella zona della stazione ferroviaria in città. Ne era nato un inseguimento del giovane che si trovava sul lato passeggero anteriore, che si era dato alla fuga dopo aver strattonato il capo equipaggio. In questa circostanza, il ragazzo si è liberato di un involucro nero. L’altro poliziotto della pattuglia lo ha inseguito e fermato, trovandolo in possesso di un secondo involucro. Dai controlli la Polizia ha appurato che i due involucri contenevano rispettivamente circa 49 grammi e circa 11 di marijuana. I due soggetti sono stati identificati: oltre al giovane ucraino, vi era il conducente, maggiorenne, e un minore che si trovava sul lato posteriore del veicolo.

Gli agenti hanno ricostruito che era stato concordato l’acquisto di sostanza stupefacente tra l’arrestato e il minorenne, il quale aveva consegnato al maggiorenne 10 euro, somma messa sotto sequestro. Nell’abitazione della persona che aveva ceduto la droga la Polizia ha rinvenuto, e sequestrato, un bilancino di precisione del tipo Icd, completo di batteria, funzionale alla misurazione dei quantitativi da vendere. Terminati gli atti di rito, il maggiorenne è stato arrestato.

