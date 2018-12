Vendeva e aveva addosso eroina e cocaina a S.Stefano Ticino.

I carabinieri di Corbetta l’hanno notato mentre stava cedendo droga. E altra ne aveva addosso. E’ quanto successo il 27 dicembre, in tarda mattinata. In una zona campestre, dopo un’indagine, i militari hanno arrestato J.R., 32 anni, marocchino, in Italia senza fissa dimora e irregolare, celibe, pregiudicato: è stato colto in flagranza mentre cedeva droga. Dopo la perquisizione personale, veniva trovato in possesso d 130 grammi di cocaina e 120 di eroina oltre a un bilancino di precisione e contanti per 1452 euro. E’ stato arrestato e portato nel carcere di S.Vittore.

