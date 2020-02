Ventenne doveva essere in carcere, ma era a fare shopping in viale Luraghi.

Intorno alle 18.30 di ieri, mercoledì 5 febbraio, i Militari del Nucleo Radiomobile hanno arrestato una 20enne nata in Romania ma in Italia senza fissa dimora e nullafacente. La giovane è stata fermata per un controllo documenti dai Carabinieri nei pressi del centro commerciale di Arese in viale Luraghi. Alla richieste dei militari la giovane era priva di documenti d’identità. Sottoposta quindi a fotosegnalamento e comparazione dattiloscopica, si è scoperto che la 20enne era colpita da ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Roma il 17 gennaio 2020 per reati contro il patrimonio. Arrestata, al termine delle formalità di rito, è stata portata nel carcere di San Vittore.