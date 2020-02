Nella notte tra martedì 4 e mercoledì 5 gennaio i soccorritori sono intervenuti diverse volte.

Ventenne finisce in ospedale dopo un’aggressione

Un giovane di 20 anni è stato soccorso dall’ambulanza di Novate in via 4 novembre a Bollate dopo un’aggressione. Accertato sul posto lo stato di salute del ragazzo, è stato portato in codice giallo all’ospedale Sacco di Milano.

Incidente a Corbetta

La Croce Bianca di Sedriano è intervenuta a Corbetta poco dopo le 21 per soccorrere due persone di 26 e 37 anni dopo un incidente avvenuto lungo via Europa. L’ambulanza è poi partita in codice giallo verso il nosocomio di Magenta.