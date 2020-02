Nella notte tra sabato 8 e domenica 9 febbraio i soccorritori sono intervenuti diverse volte.

Venticinquenne in ospedale dopo essersi ferito

Mancavano pochi minuti alle 23.30 quando un 25enne è stato soccorso dall’ambulanza della Misericordi di Arese. Il giovane si è ferito mentre si trovava nell’impianto sportivo di via Papa Giovanni XIII a Pero. Dopo i primi accertamenti sul posto è stato portato in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano.

Intossicazione etilica

La Croce Rossa di Garbagnate è intervenuta intorno alle 2.20 in via Alcide De Gasperi per soccorrere un 26enne ubriaco. Dopo i controlli fatti sul posto i soccorritori non hanno ritenuto necessario trasporto in nosocomio.