Vento a Rescaldina, i danni

Il fortissimo vento che ha soffiato su tutto l’Altomilanese, ha creato un po’ di scompiglio anche a Rescaldina. Un albero è stato sradicato ed è caduto sulla strada in via Luini, qualche cartello elettorale è stato divelto e si è creato uno squarcio nel telo della tensostruttura di via Shuster. Immediato l’intervento da parte del Comune (presente sul posto con il vicesindaco Daniel Schiesaro), dei Vigili del fuoco e della protezione civile.

Danni anche a Legnano dove è crollato il grande e tanto amato salice piangente di via Milano (a due passi da Piazza Carroccio), a Nerviano un albero è caduto sfondando parte della recinzione della scuola elementare.