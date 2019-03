Vento, si contano i danni anche sul territorio di Buscate e Turbigo.

Vento, altri danni

Anche Buscate e Turbigo hanno fatto la conta dei danni dopo le raffiche di vento che si sono abbattute su tutto il territorio.

Un albero è caduto a Buscate abbattendo una recinzione. “L’Amministrazione comunale – commentano dal palazzo comunale – esprime un grande grazie per il pronto intervento, il lavoro di squadra, la disponibilità alla Protezione Civile di Buscate, al Comandante Manduci, all’elettricista Baroni: albero rimosso, zona segnalata, lampione messo in sicurezza”. Questa mattina ispezione e sopralluogo in paese per verificare i danni, Polizia locale e ufficio tecnico hanno verificato e lavorato per la messa in sicurezza delle piante colpite dal maltempo.

A Turbigo si è visto in azione il Corpo volontari Parco Ticino Turbigo: grazie alla segnalazione di un cittadino, il gruppo è intervenuto per delimitare e mettere in sicurezza l’area in cui si era verificata la caduta di un manufatto. I volontari sono rimasti poi impegnati nella vigilanza del resto del territorio.

LE FOTO: