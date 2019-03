Serata di superlavoro per la Polizia Locale e la Protezione Civile di Legnano a causa del forte vento che ha investito la città lunedì 25 marzo, soprattutto tra le 19 e le 21.

Vento forte a Legnano

Mobilitati una decina di operatori di Polizia Locale e altrettanti volontari del Corpo di Protezione Civile “Alberto da Giussano”. Questi ultimi, grazie alla dotazione di motoseghe, hanno contribuito a liberare le strade e i marciapiedi dalla vegetazione caduta, supportando i Vigili del Fuoco. I danni dovuti ad alberi e rami, che hanno anche interessato diversi punti della città, sono stati in parte contenuti grazie alle numerose potature (su circa mille piante in una quarantina fra strade, piazze e giardini) concordate tra uffici comunali e Amga, in corso di ultimazione. In campo, ieri, anche il personale di Euro.Pa che ha provveduto a transennare le aree a rischio.

Ecco cosa è successo

Non si sono registrati feriti mentre diverse auto sono state danneggiate. Criticità di un certo rilievo si sono verificate in via Cavour (caduta di una parte della copertura di un tetto) e in via Alberto da Giussano (lamiera pericolante). Un albero si è abbattuto sulle scuole Toscanini di via Parma, precauzionalmente chiuse. Dopo il sopralluogo sulla struttura, dall’esito rassicurante, effettuato dai tecnici del Comune, impegnati ieri su tutto il territorio cittadino per verifiche e messe in sicurezza, è stata decisa la ripartenza delle lezioni nella giornata di oggi, 27 marzo.

Le parole dell’assessore alla Sicurezza