Foto di: Donatella Cozzi

Atteso il passaggio di una fredda depressione proveniente dal Nord Europa. Generale rinforzo del vento a tutte le quote, con tendenza a disporsi da Nord: forte in montagna, moderato a tratti forte sulla Pianura. Alle basse quote e sulla Pianura il rinforzo del vento è previsto dalla tarda mattinata e nel pomeriggio, mentre dalla sera sarà in graduale attenuazione. Si evidenzia il carattere turbolento del vento in entrata, con possibili raffiche fino a circa 60-70 km/h sulla Pianura, fino a 90 km/h alle quote collinari.

Vento forte anche a Cornaredo

Intorno alle 16 di oggi, lunedì 11 marzo 2019, un albero è caduto fuori dal Lidl di via San Siro di Cornaredo. Fortunatamente nessuno si trovava nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per rimuovere la pianta.

