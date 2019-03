Vento forte e danni: chiuse alcune scuole in zona nord. I plessi Giovanni XXIII, IV Giugno e Caracciolo sono rimasti chiusi martedì 26 marzo, a seguito dei danni provocati dalle forti folate.

Vento forte e danni

L’allarme è scattato in tarda serata quando le fortissime raffiche hanno scoperchiato i manti di copertura delle palestre. Al lavoro tecnici comunali, tVigili del Fuoco, Protezione Civile, Volontari del Parco e Polizia Locale per mettere in sicurezza l’intera area. Sul posto anche gli assessori Luca Aloi e Simone Gelli.

Off limits parchi e cimitero

Intanto il sindaco Chiara Calati ha prorogato la chiusura di parchi e cimitero a tutta la giornata del 26 marzo. L’accesso al cimitero verrà consentito per le celebrazioni di funerali e attività di esumazione delle salme.