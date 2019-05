Vento forte e raffiche a 85 km/h, Protezione Civile e Vigili del Fuoco al lavoro a Castano.

Vento forte, vola un tetto in via Moroni

A causa della bufera che dalla notte sferza la Lombardia, a Castano Primo, un pezzo di tetto è caduto in via Moroni. Sul posto, immediatamente, sono giunti i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia locale e i volontari della Protezione Civile cittadina. È successo stamattina, domenica 5 maggio, intorno alle 7.30, quando si è registrato un vento a 85 chilometri orari circa.

Pompieri, agenti e volontari hanno subito messo in sicurezza la strada e tutto è tornato alla normalità.

Durante la mattinata la protezione civile è intervenuta anche in via extraurbane sia di Castano sia di Robecchetto per alcuni alberi abbattuti.

