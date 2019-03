Vento scoperchia tetto, domani scuola chiusa a Fagnano

Vento, scuola

Tetto scoperchiato mentre era in corso riunione

Parte della copertura delle scuole Orrù di via Pasubio è volata via questa sera, 25 marzo, a causa delle forti raffiche che fin dal pomeriggio soffiano su tutta la Provincia. A volare via il tetto in lamiera della palestra. Il fatto è avvenuto mentre all’interno dell’istituto era in corso una riunione per genitori, che si sono accorti del boato e hanno visto la copertura finire a terra.

C’è l’ordinanza del sindaco

Nessuna persona è rimasta coinvolta, ma per verificare i danni e garantire la sicurezza e l’incolumità di alunni, docenti e personale scolastico il sindaco nella serata ha emesso l’ordinanza che chiude la scuola per la giornata di domani, martedì 26 marzo. Dunque lezioni sospese e scuola Orrù che non aprirà i cancelli. Il Comune organizzerà un servizio alternativo, nelle modalità che sono attualmente allo studio, per garantire un luogo di permanenza assistita ai ragazzi delle famiglie che non avessero possibilità di tenere a casa i figli.

L’avviso sul sito dell’istituto comprensivo

Intanto la notizia della chiusura delle scuole di via Pasubio è stata comunicata sul sito dell’istituto comprensivo di Fagnano Olona e fatta circolare sui gruppi whatsapp di tutte le classi. Domani il Comune verificherà l’entità dei danni e valutare la possibilità di riaprire o meno la scuola per il giorno seguente.

per le altre notizie: https://settegiorni.it