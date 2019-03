Via Cavallotti, in vista tre mesi di lavori e strada chiusa anche alle auto dei residenti.

Via Cavallotti chiusa per tre mesi anche ai residenti

In conformità a quanto previsto dal più ampio programma di ristrutturazione della Zona a traffico limitato nel centro di Legnano, proseguono i lavori in via Cavallotti. Il rifacimento della pavimentazione e l’istallazione di verde pubblico richiedono circa tre mesi, a partire dalla prima decade di aprile. In tale arco temporale, i passi carrai potranno non essere accessibili con veicoli. Gli uffici comunali hanno informato gli amministratori dei condomini interessati.

“Stiamo valutando soluzioni per fare sì che i residenti possano parcheggiare altrove”

«Sappiamo – afferma l’assessore alle Opere pubbliche Chiara Lazzarini – che il cantiere produrrà qualche inevitabile difficoltà. Ce ne scusiamo, ma credo che i lavori che verranno eseguiti compenseranno ampiamente i disagi, peraltro temporanei. Stiamo inoltre valutando soluzioni per fare sì che i residenti possano parcheggiare le proprie auto in altri luoghi”.

