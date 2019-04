Dal 2 al 9 aprile senso unico di marcia in Via Crivelli a Magenta nel tratto compreso tra via Petrarca e Strada per Robecco per consentire i lavori di asfaltatura. Dovrebbe trattarsi dell’ultimo disagio dopo il lungo intervento di Cap holding che ha generato non poche criticità.

Via Crivelli sotto i ferri

Modifiche alla viabilità sono state apportare per garantire lo svolgersi del quartiere, quindi chi si sposta in macchina dovrà fare attenzione al senso unico e studiare percorsi alternativi.

Lavori in vista

Si tratta solo di uno degli interventi di asfaltatura previsti quest’anno dalla Giunta Calati che ha stanziato 100mila euro per il restyling di diverse strade.