“Portare a passeggio il cane col guinzaglio in bici è vietato, ma c’è chi il guinzaglio lo vende”. I militari Centopercentoanimalisti hanno affisso un manifesto fuori dalla Lidl di Cislago: “Via dagli scaffali il guinzaglio da bici per cani”.

Guinzaglio da bici per cani, è vietato, ma si vende

“Tra le varie segnalazioni che riceviamo quotidianamente,una ha dell’incredibile. – riferisce in una nota il movimento Centopercentoanimalisti – La ditta zoofari tra i suoi articoli propone un guinzaglio per cani da bici, uno dei suoi principali rivenditori è la catena dei supermercati LiDL. Per chi non lo sapesse la legge Italiana del codice della strada vieta tassativamente che i cani vengano portati a passeggio al guinzaglio in bicicletta, ma la cosa assurda è che la vendita non è vietata”.

Stranezza italiana

“Una delle tante stranezze Italiane, come la vendita al banco di alcolici in autogrill, ma un cliente può tranquillamente comprare un superalcolico esposto negli scaffali, oppure i richiami acustici per i cacciatori che non si possono usare, ma che si possono vendere, idem per i collari per Cani elettrici, sempre usati di nascosto dagli assassini legalizzati e dai ricercatori di Tartufi. Quindi “il guinzaglio da bici per cani” della Zoofari si può vendere ma non si può usare”.

Il guinzaglio da bici per cani è vietato in Italia

“Purtroppo –continuano gli animalisti – la maggior parte degli Italiani non è a conoscenza che portare il proprio Cane a

passeggio in bicicletta è vietassimo in tutta la Nazione, crediamo infatti che questo tipo di vendita giochi proprio su questo. Nel volantino c’è scritto che il guinzaglio non è adatto a circolare in strada o in prossimità di strade trafficate. Il problema è che è vietato ovunque, altro che “non adatto”!

Appello: “Via dagli scaffali il guinzaglio vietato”

“Invitiamo – chiedono gli animalisti – la catena LiDL, che riteniamo azienda seria, a togliere dagli scaffali quel tipo di guinzaglio, che si può vendere, ma non si può usare. Pericolosissimo per il cane, per altre persone e per il proprietario stesso”.

Blitz degli animalisti a Cislago

Nella notte tra il 25 e 26 luglio, militanti di Centopercentoanimalisti per far capire ai diretti interessati che non inciampino su questi articoli, hanno affisso un manifesto di appartenenza e uno striscione con scritto “via il guinzaglio da bici per i cani dagli scaffali” sull’insegna

della filiale LiDL di via Carducci a Cislago.