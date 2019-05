Via Magenta a Rho allagata per la rottura di un tubo.

Via Magenta a Rho allagata

Nella giornata di oggi, martedì 14 maggio 2019, i residenti di via Magenta sono stati interessati da un notevole disagio. La ditta che sta effettuando i lavori per tagliare l’erba ha infatti accidentalmente rotto una tubatura. L’acqua fuoriuscita si è riversata in strada allagando la via. Disagi quindi dal ponte che passa sul fiume Olona al cavalcaferrovia.

