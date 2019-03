Via Roma, ganimalisti si scagliano contro il sindaco.

Via Roma, un danno per cittadini e uccelli

“Il sindaco di Saronno, Alessandro Fagioli, ha disposto l’abbattimento di 60 bagolari lungo via Roma. Il fatto in sé è grave, vista la necessità se mai di aumentare il verde nelle città; ma peggiore è la motivazione: gli alberi sono sani e stabili, ma, in seguito ai prossimi lavori di rifacimento dei marciapiedi, potrebbero diventare instabili…..” si legge nel comunicato a firma del gruppo Centopercentoanimalisti che poi aggiunge: “In effetti, il taglio è già iniziato, e su una ventina di alberi abbattuti solo uno mostrava segni di instabilità. Oltre al danno per la salute dei cittadini, in un’area già troppo inquinata, gli alberi sono indispensabili agli uccelli per la nidificazione”.

Opera di distruzione

Gli animalisti ricordano poi che molti cittadini stanno protestando per salvare i bagolari, ma che “il sindaco va avanti in quello che è stato definito un vero ecocidio, con l’arroganza e l’ottusità tipiche del suo partito. Per quest’opera di distruzione ha destinato 250 000 euro di denaro pubblico. Alberi, Uccelli, cittadini per lui contano zero”.

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE