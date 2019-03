Via Roma, questa mattna i Carabinieri forestali si sono recati in Comune per chiedere documenti.

Via Roma, militari negli uffici

Questa mattina i Carabinieri forestali si sono presentati in Municipio per chiedere documenti sul progetto dell’Amministrazione per il taglio dei 60 bagolari di via Roma. Molti i cittadini che hanno notato l’auto parcheggiata fuori dal Comune verso le 10.30. Una visita durata poco meno di un’ora. Una vicenda quella del viale del centro cittadino che sta animando la politica saronnese ormai da qualche settimana.

Il comitato chiede di fermare il progetto

Nel tentativo di fermare il taglio delle piante si è anche costituito il comitato “Salva via Roma”, che lunedì sera ha dato vita a una protesta davanti alla Chiesa di San Francesco dove ne frattempo wera stato organizzato un evento per presentare i restauri. Non sono mancate le contestazioni all’arrivo degli amministratori comunali, in particolare con il sindaco Alessandro Fagioli, invitato dai cittadini a fermare il progetto. Invito che è stato respinto, anzi il primo cittadino ha ribadito la validità del progetto.