Stop momentaneo per i lavori di riqualificazione in centro a Saronno.

Via Roma cantiere fermo, alberi salvi ancora per qualche giorno

L’Amministrazione comunale ha diffuso una nota per annunciare che il cantiere è stato sospeso. “In merito ai lavori di riqualificazione dei marciapiedi e della pista ciclabile di via Roma (tratto di strada tra via Guaragna e via Manzoni), l’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che sono sospesi in attesa del pronunciamento del Tribunale Amministrativo Regionale (Tar)”, si legge nella nota diffusa. Quindi si precisa: “Tale decisione è stata assunta nel rispetto che la stessa Amministrazione ha nei confronti del Tar”.

Il ricorso presentato al Tar

Il comitato “#SalvaViaRoma” e alcuni cittadini hanno depositato al Tar di Milano un ricorso, previa sospensione e adozione di misure cautelari urgenti, che impugna la delibera di Giunta comunale del 19 febbraio scorso che prevede l’abbattimento di tutte le alberature presenti in via Roma. Da qui la decisione dell’Amministrazione di sospendere il cantiere.

Sabato scorso la camminata tra i bagolari

Il neonato comitato ha organizzato una camminata per chiedere di salvare gli alberi di via Roma. All’iniziativa hanno partecipato tante famiglie con bambini. Proprio questi ultimi hanno appeso ai tronchi dei bagolari dei cartelli dando voce agli alberi stessi. Si temeva che sarebbe stata l’ultima camminata. L’apertura del cantiere per il taglio degli alberi era, infatti, prevista questa mattina.