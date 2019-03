Via Roma: si è discusso della riqualificazione e del taglio degli alberi in consiglio comunale a Saronno.

“Non c’è stata elasticità di vedute”

Cittadini allontanati dalla seduta perché applaudono. Sulla questione emersa nel consiglio comunale aperto di sabato mattina, interviene anche Davide Vanzulli, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle. “Seppur conosciamo il contenuto del regolamento del consiglio comunale, riteniamo che non vi sia stata alcuna elasticità di vedute da parte dell’Amministrazione. Per affermare un’autorità nei confronti dei cittadini arrabbiati, rei di aver manifestato il loro assenso ad alcuni interventi mediante applausi, ha richiesto alla Polizia locale l’allontanamento degli stessi”, commenta Vanzulli. Quindi aggiunge: “Il consiglio comunale aperto ha proprio la finalità di ascoltare la voce dei vari cittadini, di farli partecipare attivamente alla seduta, proprio quello che è accaduto sabato con una positiva e vivace partecipazione dei saronnesi che hanno voluto esprimere la propria opinione sul tema, senza peraltro mancare di rispetto all’Istituzione”.

Riqualificare via Roma salvando le piante

Entrando nel merito del progetto, il rappresentante di M5S sottolinea: “Il buon amministratore dovrebbe attuare un progetto che contemperi entrambi gli interessi della cittadinanza. Da una parte riqualificare via Roma. Dall’altra salvaguardare il patrimonio arboreo presente. Dal dibattito è emerso che trovare un punto d’incontro è possibile, basta volerlo”. E conclude: “L’Amministrazione a guida Lega dovrebbe riflettere e rivedere il progetto evitando così di sacrificare i bagolari per essenze arboree che inizieranno a svolgere pari funzione a beneficio della qualità dell’aria, se va bene, tra vent’anni”.

Un albero per ogni bambino nato

“Nonostante la legge n.10 del 2013 preveda l’obbligo di piantumazione di un albero per ogni bambino nato nel Comune, l’Amministrazione, in risposta ad alcuni cittadini, afferma di avere difficoltà a individuare aree verdi a sufficienza per applicare la legge. Chiediamo il rispetto e l’applicazione di una legge che si pone le finalità di implementare le aree verdi cittadine e contrastare il disboscamento, importantissima in una città altamente edificata come Saronno”, conclude Vanzulli.