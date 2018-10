Le ruspe sono partite. A testimoniarlo un video girato dall’associazione Amici dei gatti del muretto di Bollate. Lo sgombero degli orti che ieri ha previsto la recinzione dell’area degli appezzamenti di terreno, oggi è iniziato.

https://youtu.be/BbAA7inGwcE

Ruspe al via dopo il sit in

Nell’area davanti agli orti, lunedì per tutta la giornata sono stati presenti l’associazione Amici dei Gatti per impedire l’inizio dei lavori, tutelando la colonia di gatti, cani, galline e conigli , insieme agli ortisti che chiedevano informazioni sullo sgombero dei diversi tipi di amianto presenti nella zona.

Il commento

“Aspettavamo una risposta dal Comune di Novate, per trovare una soluzione per gli animali. A fianco degli orti c’è l’autostrada A4 e se gli animali si spaventano dal rumore di ruspe e dei lavori, c’è il rischio che entrino in autostrada causando la loro morte e addirittura incidenti stradali. Di contro, stamattina la ruspa stava lavorando”, spiegano dalla associazione Amici dei gatti del muretto di Bollate. Ora rimaniamo in attesa di una decisione del Comune di Novate.

