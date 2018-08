Il video promozionale di Rho

Il video promozionale sulle bellezze di Rho è online. Il cortometraggio era già stato presentato sabato 20 gennaio in occasione le 1° workshop del Piano Strategico. Per vedere il filmato realizzato dall’Assessore al Turismo, Piano Strategico e Bellezza della Città, Sabina Tvecchia, dall’Ufficio Turismo e Tourist Infopoint Rho, dal team drone Comune di Rho e da Gabriele Villa come editor, basta andare sul sito www.comune.rho.mi.it o sulla cabina Facebook Comune di Rho.

Il commento dell’Assessore al Turismo Sabina Tavecchia

“ Si tratta di un evento di grande portata strategica per la Città di Rho, è un azione promozionale concreta molto forte, con una grande capacità di penetrazione e di suggestione. Uno strumento attuale realizzato con le riprese effettuate in house dal nostro staff e montato in modo efficace e professionale da un giovane e capace tecnico. L’indotto turistico generato dalla presenza del Polo Fieristico è consolidato ed è venuto il momento di valorizzare le nostre risorse per invitare i visitatori, che soggiornano nelle nostre strutture ricettive, a soffermarsi in città, a visitarla, a scoprire i suoi aspetti più suggestivi. Il Post Expo porterà molti importanti cambiamenti e prepararsi ad essi è una sfida inevitabile. Ringrazio per la passione e l’entusiasmo dimostrato Fabio Novelli, responsabile dell’Ufficio Turismo e Tourist Infopoint Rho, Andrea Strepparola – pilota del drone, Andrea Colombini assistente pilota e Gabriele Villa come editor.”

Un grazie a Expo 2015 e Instagram

Expo 2015 ha dato un forte impulso alla conoscenza di Rho nel mondo. Infatti i dati delle presenze turistiche in città sono in constante aumento in questi ultimi due anni. In più nel 2017 Rho ha iniziato ad investire sulla sua immagine nel mondo con il canale Instagram @Rho_nel_mondo che ha avuto un grande successo nel far conoscere a tutti le bellezze di Rho.