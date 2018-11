Videosorveglianza a Castano Primo, l’Amministrazione implementa le telecamere nell’area cimiteriale.

Videosorveglianza a Castano: le funzioni delle telecamere

Al fine di aumentare la sicurezza dei cittadini e preservare le strutture da possibili atti vandalici, l’Amministrazione comunale ha deciso di implementare il sistema di videosorveglianza urbana nell’area cimiteriale. Ricordiamo, che le limitrofe aree sono già monitorate grazie sistema gestito dal Comando di Polizia locale Castanese. Le telecamere in uso consentono riprese video a colori anche con scarsa illuminazione e pure in notturna. I dispositivi spaziano in varie tipologie. Infatti sono presenti telecamere fisse, mobili ed anche telecamere dom giroscopiche a 360°.

“Deterrente per furti e atti vandalici”

Su questo implemento si esprime il sindaco Giuseppe Pignatiello: “L’Amministrazione continua a potenziare il sistema di videosorveglianza in paese ed anche in tutte quelle aree considerate sensibili e da preservare. Riteniamo sia una mancanza di rispetto troppo forte quella di andare a violare un luogo sacro come il cimitero. Speriamo che in questo modo si riesca a creare un deterrente che serva anche a scoraggiare possibili furti ed atti vandalici. Il Comune sta portando avanti un’operazione di revisione anche delle telecamere già esistenti al fine di avere un sistema sempre più all’avanguardia”.

