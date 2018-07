Da lunedì 16 a venerdì 21 luglio, chiusura al traffico delle vie Resegone e Sentiero del Dragone per consentire l’esecuzione dei lavori di fresatura e stesura di nuovo asfalto. Per entrambe le vie, fino a fine lavori, è istituito il divieto di transito a tutti i veicoli a motore (il divieto, per motivi tecnici e di sicurezza, non potrà prevedere eccezioni neanche per i residenti).

Strade chiuse al traffico

In via Resegone è istituito, all’intersezione con via Resegone, l’obbligo di proseguire dritto per i veicoli in transito su via Bollate; c’è il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli nei tratti di strada interessati dai lavori.

La viabilità

In via Sentiero del Dragone, è istituito, alle intersezioni con via Sentiero del Dragone, l’obbligo di svolta a destra o a sinistra per i veicoli in transito su via Cascina del Sole e l’obbligo di proseguire dritto per i veicoli in transito su via Balossa. Divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli nei tratti di strada interessati dai lavori.