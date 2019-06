Viene bocciato e sparisce nel nulla: si cerca in tutto il territorio.

Endry Gostivari, un ragazzo di 18 anni, è scomparso ieri, lunedì 10 giugno da Vittuone dopo aver appreso la bocciatura al’Istituto Alessandrini. Intorno alle 16 il giovane è uscito di casa senza portare con sé telefono, portafoglio, documenti, chiavi di casa e molto probabilmente anche soldi. Il Prefetto ha attivato il protocollo per le persone scomparse. Le ricerche sono state attivate in tutto il territorio.

L’appello su facebook

Ciao a tutti, è stato disperso Endry Gostivari, un ragazzo abbastanza alto, capelli castani scuri ricci, di 18 anni. È sparito ieri 10/06/2019, è uscito da casa sua a Vittuone alle 16 circa e da lì non si è più visto e ha passato tutta la notte fuori, è uscito con una maglietta rossa, dei pantaloncini scuri tendenti al nero e delle scarpe nere.

È uscito ed ha lasciato tutto a casa, telefono, portafoglio, documenti, chiavi di casa e molto probabilmente anche soldi, nessuno dei suoi amici sa dove si trova in questo momento, neppure i suoi genitori, che hanno già parlato con le forze dell’ordine, ma in questo momento nessuna notizia di lui e nessun avvistamento, se qualcuno può essere di aiuto per qualsiasi cosa, se l’ha visto, oppure se ha notizie di lui dopo le 16 circa del 10/06/2019, per favore contatti subito i suoi genitori, i numeri sono allegati qui sotto, grazie per l’attenzione.

Madre: +39 329 8016123