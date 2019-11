Vigili del fuoco in via Venegoni a Legnano per prestare soccorso a una persona.

Vigili del fuoco e ambulanza

Grande mobilitazione stamattina, domenica 17 novembre 2019, per un soccorso persona. L’allarme è scattato in via Venegoni, dove sono intervenuti Vigili del fuoco e ambulanza. Poiché i pompieri di Legnano erano impegnati altrove a causa dell’incendio di una canna fumaria, sul posto sono arrivati i colleghi del distaccamento di Rho con un’autopompa serbatoio. L’ambulanza, della Croce rossa, proveniva da Cislago.

