Vigilia di fuoco, incendio in via Corridoni la notte del 24.

Vigilia di fuoco, sirene a Fagnano

Intervento massiccio dei Vigili del Fuoco la notte del 24, mezz’ora prima dell’arrivo del Natale. Quattordici operatori e quattro automezzi sono intervenuti a sirene spiegate in via Filippo Corridoni a Fagnano Olona dopo che, per cause ancora da accertare, il tetto di una villetta di due piani ha preso fuoco. Sul posto due autopompe, un’autobotte e un’autoscala, cher hanno permesso di domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Al termine delle operazioni, l’unità immobiliare è stata dichiarata inagibile.

LEGGI ANCHE: Incidente tra auto e moto a Fagnano, tre feriti