E’ stata una vigilia di Natale “di fuoco” a Robecco: in un capannone in via dell’Agricoltura è scoppiato un incendio.

Vigilia di fuoco a Robecco

Il rogo è divampato in un capannone nella frazione di Casterno attorno alle 14 di martedì 24 dicembre. Le fiamme hanno interessato un locale di circa 30 metri quadrati. Sul posto quattro squadre dei Vigili del fuoco più il nucleo Nbcr di Milano per effettuare verifiche sulla presenza di amianto. Fortunatamente non sono stati registrati feriti. Per domare le fiamme i pompieri hanno dovuto lavorare fino alle 17.

