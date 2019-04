Vince un milione di euro al MillionDay.

Vince un milione di euro, pioggia di soldi a Villa Cortese

MillionDay, il nuovo gioco numerico a quota fissa di Lottomatica, regala un milione di euro a un cliente del Cavallino di Villa Cortese. La giocata vincente, del costo di un euro, è stata effettuata sabato 20 aprile. Questi i numeri estratti: 3, 10, 13, 30 e 31. “Non sappiamo chi sia il fortunato – dice Vincenzo Langellotti, titolare del bar di via San Vittore 23 insieme alla moglie -, ma quasi sicuramente abita in paese. Qui da noi non si vede tanta gente di passaggio, sono quasi tutti clienti abituali”. Nonostante questo, per il barista non è semplice ipotizzare di chi potrebbe trattarsi: “In media infatti registriamo circa 40 giocate al giorno al MillionDay”. In paese ovviamente è già scattata la caccia al fortunato.

Nello stesso giorno un’altra vincita milionaria in provincia di Messina

A poco più di un anno dal lancio sono già 58 le vincite da un milione di euro distribuite in Italia. L’ultimo weekend è stato molto fortunato: quella di Villa Cortese non è stata l’unica vincita milionaria, ne è stata messa a segno un’altra a Pace del Mela, in provincia di Messina. Dal giorno del lancio, il MillionDay ha distribuito vincite in tutta Italia per oltre 146 milioni e 201mila euro, con 17.264 vincite da mille euro.

